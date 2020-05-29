Жительницу Челябинской области отправили на карантин вместе с собакой

В Челябинской области местную жительницу, вернувшуюся накануне из Еревана, поместили на карантин вместе с собакой, которая тоже была в путешествии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

— Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Челябинской области был осуществлён выезд по месту обсервации владельца животного. У животного была замерена температура, — говорится в сообщении.