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Жительницу Челябинской области отправили на карантин вместе с собакой

Женщина накануне вернулась вместе с питомцем из Еревана.

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Фото © Управление Россельхознадзора по Челябинской области

В Челябинской области местную жительницу, вернувшуюся накануне из Еревана, поместили на карантин вместе с собакой, которая тоже была в путешествии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Челябинской области был осуществлён выезд по месту обсервации владельца животного. У животного была замерена температура, — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура у питомца в норме. Хозяйке выдано предписание о его изолированном содержании на весь период карантина до определения диагноза владелицы. Также рекомендовано исключить контакт собаки с другими питомцами или людьми.

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