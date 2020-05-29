Суд оштрафовал участников уличной вечеринки в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал трёх участников уличной вечеринки у Бугринского моста, которая прошла несколько дней назад.

— Рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении трёх лиц: Черепова Олега, Быкова Дмитрия, Османова Романа... Судом назначены штрафы за нахождение в общественном месте без гигиенической маски, — сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что Черепова оштрафовали на 1000 рублей, а Быкова и Османова — каждого на 2000.

Напомним, несколько дней назад жители Новосибирска устроили уличную вечеринку, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в городе. В пресс-службе ГУ МВД РФ по региону сообщили, что в тусовке принимали участие около 50–60 человек, а не тысяча, как заявлялось в соцсетях. Лайф публиковал видео мероприятия.