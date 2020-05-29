Что с тобой не так? На что жалуются пользователи приложения "Социальный мониторинг"

Сообщество российских разработчиков, похоже, выяснило причину проблем специального приложения "Социальный мониторинг" для отслеживания людей на карантине. Дело в том, что изначально утилита предназначалась для мусоровозов.

Что за "Социальный мониторинг"?

"Социальный мониторинг" — это приложение, разработанное для отслеживания перемещения людей на карантине. То есть тех, кто заразился коронавирусом или ОРВИ. В случае нарушения самоизоляции оно автоматически штрафует людей.

Контроль осуществляется не только через GPS-модуль. Также оно несколько раз в день требует прислать селфи на фоне домашнего интерьера. На эту процедуру "Социальный мониторинг" отводит ровно час. Если человек не отреагировал на запрос идентификации или покинул адрес изоляции, приложение сообщает о нарушении в Главное контрольное управление Москвы. Дальше — штраф в размере четырёх тысяч рублей.

В настоящий момент, только по данным Google Play, приложение было скачано более 50 000 раз. По информации Главного контрольного управления, на 20 мая в системе было зарегистрировано 60 000 москвичей.

Строго, но справедливо. На что люди-то жалуются?

На регулярные сбои. Первая волна жалоб прокатилась ещё в начале мая. Претензии можно поделить на несколько категорий. Проблемы с регистрацией. Далеко не всем пользователям удаётся пройти её с первого раза. Некоторым приходится совершать больше пяти попыток. Проблемы с отправкой фотографии, которая требуется для подтверждения соблюдения карантина. Иногда приложение требует прислать фото среди ночи, когда пользователь спит. "Социальный мониторинг" винят в мощном расходе заряда батареи. Не доходят коды подтверждения по СМС. Через приложение нельзя позвонить в службу поддержки. Некоторые пользователи утверждают, что их оштрафовали, даже несмотря на выполнение всех требований. От других "Социальный мониторинг" продолжает требовать соблюдать карантин, несмотря на отмену диагноза.

Каждый перечисленный выше пример основан на отзывах о "Социальном мониторинге" в Google Play.

— Уже два дня приложение пишет, что в течение 24 часов придут данные о регистрации. Соответственно, не работает. Приложение переустанавливала, телефон перезагружала, номер ТОЧНО тот указала, который надо, — пишет пользовательница Alyona Nikolaeva.

— Ничего не умеют делать. Уже больше недели известны мои отрицательные тесты. Уже четыре дня, как из поликлиники сообщили, что вычёркивают меня из базы. Уже второй день, как мне обещают, что специалисты техподдержки свяжутся со мной. Уже закрыт больничный, а приложение продолжает стучаться ко мне, — жалуется Игорь Швецов.

— Матери ни разу не пришло уведомление о том, что нужно сделать фото, но штраф нарисовали, — признался Simba Atear.

С момента запуска по 20 мая "Социальный мониторинг" выписал 54 000 штрафов на общую сумму более 216 млн руб. Оштрафован был примерно каждый третий пользователь приложения. Некоторые по два-три раза.

Вот это да. А почему так много багов?

Руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко говорит, что в ряде случаев люди могли получать случайные штрафы. Несовершенство системы он объясняет сжатыми сроками создания приложения. Вместе с тем он говорит, что ПО постоянно дорабатывается. Также ДИТ постоянно работает с недовольными клиентами. В качестве доказательства и того и другого Лысенко заявил, что с 29 апреля приложение не запрашивает идентификацию по фотографии с 22:00 до 09:00. Более 400 штрафов, выписанных ночью, уже отозвано.

В подтверждение слов руководителя столичного Департамента информационных технологий отметим, что приложение регулярно обновляется. Android-версия последний раз обновилась 25 мая, а iOS — 28 мая. До этого версии приложения для iPhone повышались, правда, только второго и пятого мая.

В последнем апдейте на iOS изменились : механизм уведомлений об отправке фотографий; кнопка "Сделать фотографию" теперь активна постоянно; приложение перед отправкой можно переснять; отключена вспышка.

Стоит отметить и то, что в данной статье обсуждаются проблемы второй версии приложения, которая появилась в середине апреля. Первая же вышла ещё в марте. Но быстро была удалена. Так как выяснилось, что она критически ненадёжна. Первый "Социальный мониторинг" просил практически неограниченный доступ к функциям смартфона и передавал данные пользователей по незащищённому протоколу HTTP.

В чём может быть причина сбоев?

Одна из главных причин проблемности "Социального мониторинга" действительно кроется в сырости продукта. Но важно и то, что приложение, штрафующее людей, в принципе, базируется на утилите, не предназначенной для своих задач. Каркасом "Социального мониторинга" является сервис отслеживания мусоровозов, который был слеплен за десять дней компанией "Аник Лаб", работавшей с 2017 года по 2018-й с ДИТ Москвы.

О схожести кодов приложений в своём блоге на Habr написали специалисты по информационной безопасности из AnalogBytes. Причём выступили специалисты сразу, что называется, с пруфами. Виталий Адрелян, бывший сотрудник "Аник Лаб", который работал над упомянутым выше приложением для вывоза отходов, подтвердил сходство утилит.

— Когда началась вся эта история с пропусками Москвы, мы с удивлением обнаружили в исходных кодах куски кодов нашей платформы, которая никаким боком не должна была появиться в приложениях подобного рода. Оно было взято из мониторинга отслеживания вывоза отходов, — говорит Адрелян. Из его слов следует, что приложение для вывоза отходов было тестовым проектом, неотполированным. Причём приложение было заброшено после того, как ДИТ и "Аник Лаб" разошлись.