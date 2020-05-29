Московские медики начали работу по борьбе с CoViD-19 в Ингушетии, Северной Осетии и Забайкалье — видео

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Бригады московских врачей, которые боролись с коронавирусом в столице, отправились на борьбу с инфекцией в регионы. Как стало известно Лайфу, специалисты уже прибыли в Ингушетию, Забайкальский край и Северную Осетию.

В частности, рейс с шестью врачами приземлился в Чите. На борту врачи, которые работали в небезызвестной Коммунарке, переболели CoViD-19 сами, вместе с медицинской командой вели Москву к пику и вывели с него. В столичной бригаде хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и медсестра.

— Наша бригада прибыла сюда в рамках президентской программы "Помощь регионам" с грузом гуманитарной помощи, — сказал заместитель главврача госпиталя ветеранов войн № 1 города Москвы Сергей Андреев.

Специалист добавил, что его команда уже успела ознакомиться с ситуацией в регионе и выделить основной проблемный в эпидемиологическом плане район — столицу республики.

Соответствующее медподкрепление прибыло в Северную Осетию. Уже завтра команда приступит к работе в инфекционных зонах стационаров, которые сейчас функционируют.

Группа поработает в каждом медучреждении, где помогают пациентам с CoViD-19. Первым пунктом врачей станет республиканская клиническая больница. Столичная бригада намерена остаться в регионе минимум на ближайшие две недели.

— Каждый из нас работал в "красной зоне". Это и врач-реаниматолог, и врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач КТ-диагностики. Я возглавлял один из центров по лечению CoViD-19. Поэтому я не думаю, что мы будем сидеть в кабинетах, — сказал руководитель группы, глава центра хирургии городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова Константин Покровский.

Также медики прилетели в Ингушетию. Спецборт с шестью московскими специалистами различной специализации — хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог и анастезиологи-реаниматологи — приземлился в аэропорту Магаса.

В ходе поездки врачи ознакомятся с условиями и методами лечения инфекции в больницах Ингушетии и поделятся опытом, который они накопили в московских учреждениях здравоохранения.