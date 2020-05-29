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Москвичам разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Отмечается, что использовать средства защиты дыхательных путей нужно обязательно.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

В Москве с 1 июня использование защитной маски на улице становится обязательным, а перчатки можно не надевать. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или находитесь в транспорте, нужно носить и то и другое. Если вы из метро до офиса идёте, то в маске, да, можно без перчаток, — цитирует его РИА "Новости".

Немерюк отметил, что в кабинете или в другом помещении, если человек работает один, средства защиты надевать необязательно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, почему защитные маски необходимо носить на улице.

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