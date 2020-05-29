Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой редакции "Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года". Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
— В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ постановляю... Утвердить прилагаемую новую редакцию "Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года", — говорится в тексте указа.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.
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