Утечку токсичных паров выявили в российском разгонном блоке "Фрегат"

На космодроме Куру во Французской Гвинее обнаружили утечку токсичного топлива на российском разгонном блоке "Фрегат". Специалисты из РФ отправятся туда для решения проблемы в начале июня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы "Роскосмоса".

Отмечается, что французская сторона сообщила 21 мая, что в месте хранения "Фрегата" периодически срабатывает сигнализация системы обнаружения паров окислителя — азотного тетраоксида. НПО Лавочкина, компания "Главкосмос" и ЦЭНКИ принимают все необходимые меры по организации вылета специалистов во Французскую Гвинею для оценки ситуации и обеспечения требуемых мероприятий. Прибытие группы ожидается в начале июня.