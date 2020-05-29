Утечку токсичных паров выявили в российском разгонном блоке "Фрегат"

На космодроме Куру во Французской Гвинее обнаружили утечку токсичного топлива на российском разгонном блоке "Фрегат". Специалисты из РФ отправятся туда для решения проблемы в начале июня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы "Роскосмоса".
Отмечается, что французская сторона сообщила 21 мая, что в месте хранения "Фрегата" периодически срабатывает сигнализация системы обнаружения паров окислителя — азотного тетраоксида. НПО Лавочкина, компания "Главкосмос" и ЦЭНКИ принимают все необходимые меры по организации вылета специалистов во Французскую Гвинею для оценки ситуации и обеспечения требуемых мероприятий. Прибытие группы ожидается в начале июня.
Представитель пресс-службы "Роскосмоса" подчеркнул, что все работы будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. По его словам, "Фрегат" хранится в помещении, которое отвечает всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической. Разгонный блок не представляет опасности для персонала космодрома и окружающей среды.
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