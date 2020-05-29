Sony назначила дату презентации PlayStation 5. Об этом компания заявила через тизер на своём официальном ютуб-канале. В клипе показан новый геймпад DualSense в движении, а также обозначенная выше дата.

Шоу стартует в 23:00 по московскому времени 4 июня. В блоге Sony пообещала подробнее рассказать о стартовой линейке игр для PlayStation 5. В их число войдут как крупнобюджетные блокбастеры, так и проекты независимых студий.