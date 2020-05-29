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Sony назначила дату презентации PlayStation 5

Онлайн-мероприятие состоится 4 июня. Шоу стартует в 23:00 по московскому времени.

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Фото © Shutterstock

Sony назначила дату презентации PlayStation 5. Об этом компания заявила через тизер на своём официальном ютуб-канале. В клипе показан новый геймпад DualSense в движении, а также обозначенная выше дата.

Шоу стартует в 23:00 по московскому времени 4 июня. В блоге Sony пообещала подробнее рассказать о стартовой линейке игр для PlayStation 5. В их число войдут как крупнобюджетные блокбастеры, так и проекты независимых студий.

Покажет ли компания наконец саму консоль, не сообщается. Инсайдеры тоже теряются в догадках. Джейсон Шрайер написал в "Твиттере", что о событии 4 июня не знали даже некоторые разработчики игр. Дескать, настолько сильно японцы боятся утечек.

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