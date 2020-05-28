Павел Дуров стал прототипом архизлодея. Вся правда о майоре Громе и Чумном Докторе

Вчера вышел первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". Картина является киноадаптацией одноимённых комиксов российского издательства Bubble Comics. Многие знают, кто такие "Мстители" и их заклятый враг Танос или, например, Бэтмен и Джокер. И далеко не все из этих многих в курсе биографии российского супергероя майора Грома и архизлодея Чумного Доктора. Рассказываем.

Майор Гром

Фото © DTF

Настоящее имя — Игорь Гром. Родился и вырос в семье милиционера. В школе был отличным шахматистом. Ещё ребёнком понял, что поступать правильно — не значит быть в безопасности. На перемене его чуть не утопил старшеклассник за то, что отец Грома посадил отца задиры в тюрьму. После этого инцидента Игорь записался в секцию карате и в совершенстве его освоил. Как и впоследствии бокс, кикбоксинг, борьбу, самбо и дзюдо.

После школы Гром пошёл в Академию управления МВД, а следом устроился в Следственный комитет. Первым громким делом молодого специалиста стала ликвидация подпольного казино. Вскоре дослужился до звания майора. Год спустя после случая с казино Гром берётся за дело Чумного Доктора и, вопреки воле руководства, доводит его до конца.

После у него будет ещё несколько больших расследований. В ходе последнего майор пытается выйти на крупного наркоторговца. Грому удаётся достичь цели, но какой ценой? Игоря обвиняют в массовом убийстве, лишают звания и отправляют в психушку.

После выхода из больницы история Грома продолжает развиваться в серии комиксов "Игорь Гром". В ней протагонист снова сражается с преступными группировками, главари которых нередко обладают мистическими способностями.

Чумной Доктор

Фото © DTF

Чумной Доктор — архизлодей серии комиксов "Майор Гром". Настоящее имя — Сергей Разумовский. По словам Артёма Габрелянова, основателя Bubble Comics, образ Чумного Доктора был частично построен на личности Павла Дурова, основателя сети "ВКонтакте" и "Телеграма".

Разумовский — сирота. Воспитанник одного из приютов Санкт-Петербурга. С раннего детства мальчик проявлял интерес к компьютерам. Однажды поставил на заставку школьных компьютеров фотографию завуча с надписью Must die (должна умереть). Этот случай полностью пересекается с известным событием из биографии Дурова.

Фото © Bubble Comics

После школы без проблем поступил в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики. Выпустившись, запустил соцсеть "Вместе" и стал миллиардером. Деньги шли на разное, в том числе и на эпатажные выходки. Однажды Разумовский пускал из окна своего офиса самолётики, сложенные из купюр. Похожее происходило и в жизни Дурова.

Со временем Разумовскому надоедает скучная жизнь миллиардера. И он выходит на тропу войны с коррупцией Санкт-Петербурга. В образе Чумного Доктора. Действует он радикально — убивая проворовавшихся чиновников и полицейских. Расправляясь с нечестными людьми, Разумовский набирал рейтинг. В конце концов он планировал стать президентом.

Сбыться плану было не суждено. На пути встал Игорь Гром. В тюрьме у Разумовского окончательно съехала крыша: случилось раздвоение личности. Причём не само собой, а стараниями врача Вениамина Рубинштейна. Он же потом отправит Грома в психушку.

Это ж что получается? Вы проспойлерили весь фильм?

Артём Габрелянов. Фото © ТАСС / Олег Яковлев

Отнюдь. Насколько можем судить по интервью Артёма Габрелянова, сюжет фильма сильно расходится с таковым в комиксе. — Главное отличие как от фильма, который мы когда-то пытались сделать, так и от комикса в том, что мы кардинально переработали всю историю Чумного Доктора, — говорит глава Bubble. Из этого следует, что, несмотря на схожие мотивы, под маской Чумного Доктора в кино и комиксе будут скрываться разные люди. Что неминуемо сильно скажется на истории.

Кто именно является злодеем и как на самом деле завершится противостояние Майора Грома и Чумного Доктора, наверняка не знает даже съёмочная группа. На площадке использовались подставные актёры в образе Чумного Доктора. И они отыгрывали разные сцены. Таким образом, никто не знает, какой именно вариант будет вмонтирован в финальную версию фильма.

А что уже показали в трейлере?

Сцена с приговором показывает несовершенство судебного органа власти. Сын миллиардера, виновный в гибели людей, избегает наказания за взятку. Следом в кадре появляется дело мажора, в котором видна фотография рыжей девочки, а затем и мальчика. Это актёр Олег Чугунов, который в тизере первой версии фильма сыграл мальчика на скейтборде. Важно отметить, что это не значит, что тизер как-то связан с новым трейлером. После выхода первого ролика проект "Майор Гром", что называется, обнулился.

Скорее всего, оба ребёнка — детдомовцы. И они здесь не просто так. Вспоминаем, что Разумовский тоже сирота. Став миллиардером, он основал благотворительный фонд Vmeste. Это важная деталь.

Фото © DTF

Игорь сдаёт значок полицейского и подаёт рапорт об отставке. Вспоминаем, что в комиксах Грома выгнали из полиции насильно. Это главное и очевидное отступление сюжета кино от первоисточника.

Сложно понять, в какой именно момент фильма Гром отойдёт от дел. Но едва ли в самом начале. Поскольку дальше нам покажут, как майор расследует преступления Чумного Доктора с помощником, белокурым Дмитрием Дубиным. В комиксе, к слову, Дубин займёт место Грома в полиции.

В следующей сцене мы видим, как Чумной Доктор сжигает заживо избежавшего наказания сына миллиардера. Месть за сироток. Можно предположить, что конкретно в этой сцене под маской злодея — Разумовский. Однако держим в голове тот факт, что для фильма историю Чумного Доктора переписали. Возможно, в разных сценах в костюме злодея — разные люди.

Чумной Доктор шагает на фоне развороченного сейфа. Повсюду огонь. Злодей снова кого-то наказал.

Вскоре после этого зрителю показывают драку с байкерами в баре. В комиксах они тоже есть. Драке предшествует грабёж журналистки Юлии этими самыми байкерами. После расправы над обидчиками между Игорем и Юлией начинается роман.

Юля, к слову, на мгновение появляется несколькими кадрами позже. Она — та самая девушка в капюшоне и с красными волосами, которая смотрит в смартфон.

Фото © Bubble Comics

Игорь Гром приступает к делу Чумного Доктора. В одном из кадров следователь сравнивает портрет злодея с черепом ворона. Чёрные вороны во вселенной Bubbe Comics являются приспешниками Кутха, мистической сущности, бога хитрости и обмана. В разное время он вселяется сначала в Разумовского, а потом и в Грома.

Гром бежит за фургоном, из которого сыпятся деньги. В машине сидят знакомые многим по короткометражке "Майор Гром" грабители в масках хоккеистов из мультфильма "Шайбу! Шайбу!". Погоня — скорее всего, одно из ранних событий фильма, которое показывает работу Грома до появления Чумного Доктора.

Следом много коротких сцен, в которых Гром избивает людей в масках ворона. С ними же борется и ОМОН. Это приспешники и подражатели Чумного Доктора, которые тоже считают, что имеют право вершить правосудие. В комиксе они довольно быстро превратились в большую проблему для полиции и мешали расследованию.

Игорь Гром несёт в руке папку с надписью "Уголовное дело 3/062. Чумной Доктор". Вероятно, это кадры из заключительных сцен фильма. Об этом свидетельствуют многочисленные шрамы на лице майора. Дело закрыто.

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