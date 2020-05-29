Минпромторг назвал лучшее время для покупки автомобиля

В ведомстве отмечают, что открытые автосалоны и выход автозаводов на прежние темпы работы в совокупности поддержат занятость большого количества сотрудников всей цепочки создания стоимости российского автопрома — от поставщиков компонентов до автодилеров. В министерстве добавили, что по итогам совещания по развитию автопрома у президента РФ Владимира Путина уже приняты решения, с помощью которых будут поддержаны производство и продажа более 220 тысяч единиц высоколокализованной легковой и коммерческой техники.