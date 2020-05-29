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Россия может расширить свои базы в Сирии

Это поручил обсудить с Дамаском Владимир Путин.

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Фото © ТАСС / Лысцева Марина

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД провести переговоры с Сирией относительно передачи российским военным дополнительной недвижимости и акватории. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Соответствующий протокол в случае достижения договорённости будет подписан сторонами к соглашению с Сирией о размещении авиагруппировки ВС РФ.

Напомним, авиационная группа ВКС РФ была создана в 2015 году, она размещается на базе Хмеймим в Сирии и осуществляет поддержку Дамаска в борьбе с террористами. Сирия разрешила размещаться там российским военным бессрочно.

Кроме того, в 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Оно действует в течение 49 лет. А в 2019 году РФ арендовала порт Тартус тоже на 49 лет в целях транспортно-экономического использования.

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