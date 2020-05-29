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В подмосковном Одинцове неизвестный осквернил мемориал ВОВ, погрев ведро с водой над Вечным огнём

К изучению дела подключились следователи.

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Фото © VK / Типичное Одинцово

Полиция проводит проверку сообщения об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцове. Об этом Лайфу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отметим, ранее в социальных сетях появились информация и соответствующие фотоматериалы, которые запечатлели, как неизвестный мужчина грел над Вечным огнём железное ведро, предположительно, заполненное водой.

Сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сказала Петрова.

При этом представитель ведомства добавила, что сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства происшествия, а также выявляют всех причастных к инциденту.

К изучению дела подключились работники следственного отдела города Одинцово ГСУ СК России по Московской области. Правоохранители утверждают, что мужчины на снимках не только осквернили память погибших и объект культурного наследия, но и нарушили общественный порядок. Следователи также подключились к процессу установления личности граждан.

Мемориал Славы с Вечным огнём — памятник, установленный на братской могиле советских воинов. Расположен у кинотеатра "Юность", на перекрёстке Можайского шоссе с Коммунальным проездом в городе Одинцово.

Ранее Лайф сообщал, что ещё один акт вандализма произошёл в городском округе Черноголовка, недалеко от Ногинска. На мужчину завели уголовное дело. Впоследствии ему избрали меру пресечения.

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