В подмосковном Одинцове неизвестный осквернил мемориал ВОВ, погрев ведро с водой над Вечным огнём

Полиция проводит проверку сообщения об осквернении Вечного огня в подмосковном Одинцове. Об этом Лайфу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Отметим, ранее в социальных сетях появились информация и соответствующие фотоматериалы, которые запечатлели, как неизвестный мужчина грел над Вечным огнём железное ведро, предположительно, заполненное водой.
— Сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сказала Петрова.
При этом представитель ведомства добавила, что сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства происшествия, а также выявляют всех причастных к инциденту.
К изучению дела подключились работники следственного отдела города Одинцово ГСУ СК России по Московской области. Правоохранители утверждают, что мужчины на снимках не только осквернили память погибших и объект культурного наследия, но и нарушили общественный порядок. Следователи также подключились к процессу установления личности граждан.
Мемориал Славы с Вечным огнём — памятник, установленный на братской могиле советских воинов. Расположен у кинотеатра "Юность", на перекрёстке Можайского шоссе с Коммунальным проездом в городе Одинцово.
Ранее Лайф сообщал, что ещё один акт вандализма произошёл в городском округе Черноголовка, недалеко от Ногинска. На мужчину завели уголовное дело. Впоследствии ему избрали меру пресечения.
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