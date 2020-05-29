Сотрудники Сбербанка спасли пенсионерку от мошенников, но те стали угрожать "отрезать ей голову"

В Москве сотрудники Сбербанка смогли спасти пенсионерку от телефонных мошенников, которые пытались украсть у неё 900 тысяч рублей. После злоумышленники начали угрожать женщине расправой.

История, как обычно, началась со звонка от якобы сотрудника службы безопасности Сбербанка. Молодой человек предупредил 81-летнюю женщину, что сейчас мошенники списывают со счетов пенсионеров деньги, и чтобы этого избежать, нужно снять все средства и перевести на карточку, которую он продиктует. Москвичка в страхе рассказала злоумышленнику, что накопила 900 тысяч рублей, и отправилась в отделение банка, чтобы уточнить информацию о действиях с её счетами.

Хитрый план мошенников провалился. Работник Сбербанка услышал историю пенсионерки и успокоил её, сообщив, что её пытались обмануть, поэтому женщина не стала снимать или переводить деньги.

На следующий день женщине снова позвонили. Мужчина представился участковым (об этом звонке пенсионерку предупреждал мошенник заранее) и попросил помочь следствию: якобы полиция собирается по горячим следам задержать злоумышленников, которые обманывают пенсионеров, и для этого женщина должна передать 900 тысяч. По словам лжеправоохранителя, предполагаемого мошенника уже вычислили, осталось только дать ему деньги, чтобы поймать с поличным. Пенсионерка отказалась.

Спустя несколько часов, вечером этого же дня, женщине снова позвонили, но на этот раз мошенник никак не представился и начал угрожать расправой. Он заявил, что ему необходимо получить 900 тысяч рублей, а иначе он отрежет пожилой москвичке голову и передаст её родственникам.

После этого пенсионерка написала заявление в полицию. Сейчас мошенников ищут.