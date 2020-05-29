В России в 2,6 раза увеличилась доля бессимптомных пациентов с коронавирусом

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России в 2,6 раза возросла доля бессимптомных пациентов с коронавирусом. Об этом она рассказала на брифинге в Доме правительства.
— Увеличение доли бессимптомного течения болезни в 2,6 раза при сравнении первой и последней недели течения заболевания, — сказала она.
Ранее Лайф рассказывал о риске осложнений у бессимптомных больных с CoViD-19.
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