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В России в 2,6 раза увеличилась доля бессимптомных пациентов с коронавирусом

Такие данные удалось получить при сравнении первой и последней недели течения болезни.

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Фото © ТАСС / Александр Астафьев

Видео © LIFE

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России в 2,6 раза возросла доля бессимптомных пациентов с коронавирусом. Об этом она рассказала на брифинге в Доме правительства.

Увеличение доли бессимптомного течения болезни в 2,6 раза при сравнении первой и последней недели течения заболевания, — сказала она.

Ранее Лайф рассказывал о риске осложнений у бессимптомных больных с CoViD-19.

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