Лайф проверил, как соблюдают санитарные нормы в метро российских городов — видео

Корреспонденты Лайфа спустились в метро Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска, чтобы проверить, как пассажиры соблюдают санитарные нормы.

Каждая подземка оценивалась по пяти критериям: использование пассажирами и сотрудниками метро перчаток и масок, соблюдение дистанции в вагонах и на эскалаторах и наличие защитного стекла у кассиров. Лучшего всего себя показал Московский метрополитен, здесь соблюдаются все необходимые нормы.