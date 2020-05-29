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Лайф проверил, как соблюдают санитарные нормы в метро российских городов — видео

Для анализа использовалось пять критериев оценки.

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Корреспонденты Лайфа спустились в метро Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска, чтобы проверить, как пассажиры соблюдают санитарные нормы.

Каждая подземка оценивалась по пяти критериям: использование пассажирами и сотрудниками метро перчаток и масок, соблюдение дистанции в вагонах и на эскалаторах и наличие защитного стекла у кассиров. Лучшего всего себя показал Московский метрополитен, здесь соблюдаются все необходимые нормы.

А хуже всего ситуация обстоит в нижегородском метро: ни по одному из критериев подземка не смогла получить звезду. Подробнее — в проверке Лайфа.

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