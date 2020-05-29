Мошенники развели москвича на 20 тысяч, пообещав ему рандеву с проституткой

Житель столицы Никита решил как-то скрасить карантинную ночь и пригласить к себе домой девушку лёгкого поведения. Как стало известно Лайфу, молодой человек нашёл подходящий сайт и уже был готов встретить ночную бабочку, однако та так и не прилетела. Вместо этого его умело развели мошенники.

После заявки на конкретную жрицу любви злоумышленники перезвонили москвичу и заявили, что по правилам закрытого клуба, чтобы сделать заказ, необходимо внести залог в размере 1500 рублей. Молодой человек пошёл на их условия и отправил средства.

Спустя некоторое время ему перезвонил администратор сайта интимных услуг и сообщил, что деньги до сих пор не пришли. В связи с этим он попросил перевести ту же сумму, но на другой номер телефона. Предвкушающий жаркий вечер москвич отправил 1,5 тысячи и принялся томиться в ожидании.

Впрочем, его не заставили долго ждать. Мошенники вновь связались с доверчивым гражданином и заявили, что их система платежа якобы не пропускает деньги и поэтому нужно сделать перевод на большую сумму — 10 500 рублей. Никита отправил средства со своей карты, после чего с ним вновь связались злоумышленники.

Мошенники сообщили ему новость: средства ими были получены и жрица любви уже выехала и направляется к нему домой. Однако они уточнили деталь: нужно дополнительно перевести 5000 рублей на карту девушки. Молодой человек "отстегнул" деньги потенциальной соблазнительнице и принялся ожидать её приезда.