Кайли Дженнер обманом заполучила статус самой молодой миллиардерши в мире

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер потеряла статус миллиардерши, к тому же самой молодой в мире, после того, как её уличили во лжи. Об этом сообщает Forbes.

Дело в том, что компания Coty, которой Дженнер продала контрольный пакет Kylie Cosmetics, раскрыла истинный доход бренда. Оказалось, что детище бизнесвумен приносило намного меньше денег, чем она сообщала.