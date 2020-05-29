Кайли Дженнер обманом заполучила статус самой молодой миллиардерши в мире

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер потеряла статус миллиардерши, к тому же самой молодой в мире, после того, как её уличили во лжи. Об этом сообщает Forbes.
Дело в том, что компания Coty, которой Дженнер продала контрольный пакет Kylie Cosmetics, раскрыла истинный доход бренда. Оказалось, что детище бизнесвумен приносило намного меньше денег, чем она сообщала.
Сейчас состояние Дженнер насчитывает около 900 миллионов долларов, 340 из которых были получены после продажи доли компании. В Forbes также считают, что бизнесвумен обманывала всех долгие годы, чтобы получить более высокие позиции в рейтинге.