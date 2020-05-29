Песков отпустил бороду на карантине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков за время карантина после перенесённого коронавируса отпустил бороду. Соответствующее видео в своём аккаунте в соцсети Instagram опубликовала его супруга — российская фигуристка Татьяна Навка.

На кадрах видно, как семейная чета вместе с дочерью проводит один из весенних дней в своём загородном доме. Пара высаживает на участке саженец черешни в рамках проекта "Черешневый лес", объединяющий искусство, культуру и экологию.

При этом на видео можно разглядеть, как за последнее время изменился облик пресс-секретаря президента РФ: он отрастил бороду, а его волосы стали длиннее.

— Мой муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских, — пояснила Навка.

При этом фигуристка добавила, что их дочь Надя требует "вернуть прежний облик папы".