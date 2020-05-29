Между гаражами в Подмосковье нашли живого младенца

В Московской области, в районе деревни Дубровка, между гаражами обнаружили новорождённого мальчика. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.
— Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением грудного ребёнка в городском округе Талдом, — говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители пытаются установить личность и найти мать малыша.
Напомним, ранее в Челябинске младенец получил жуткие ожоги после тридцатиминутной прогулки в коляске. Специалисты напоминают, что всего несколько лишних минут под солнцем могут привести к серьёзным последствиям для детей.