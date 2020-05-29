Мать выбросила младенца в снег. Но её нашли по чеку, который она оставила в пакете

Следователям в Красноярском крае удалось установить личность матери, которая выбросила тело своего новорождённого ребёнка в снег на берегу реки в городе Минусинске. На след женщины правоохранители вышли благодаря кассовому чеку, который был в пакете с малышом. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

— Установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению, — говорится в сообщении.

Отмечается, что молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила тот факт, что женщина является матерью погибшего ребёнка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным ведомства, в ходе экспертизы также выяснилось, что мальчик родился живым, а причиной его гибели стало переохлаждение.