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Apple снова стала лидером рынка носимой электроники

Это следует из отчёта аналитической компании IDC за первый квартал 2020 года. Американцы подмяли под себя почти треть ниши.

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Фото © ТАСС / DPA / SVEN SIMON

Общее число отгруженных устройств из этой категории равно 72,6 млн. Из них на долю Apple пришлось 21,2 млн. В их числе как смарт-часы, так и беспроводные наушники. Таким образом, Apple захватила 29,3% всего рынка.

Если отделить от общей статистики Apple Watch, то получатся следующие цифры. Количество отгруженных единиц — 4,5 млн. Доля рынка — 26,8%.

На втором месте расположилась китайская компания Xiaomi. Она отгрузила 10,1 млн единиц техники. Xiaomi принадлежит 14% рынка. Samsung и Huawei заняли третью и четвёртую строчки с долями 11,9% и 11,1% рынка соответственно.

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