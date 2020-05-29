Apple снова стала лидером рынка носимой электроники

Общее число отгруженных устройств из этой категории равно 72,6 млн. Из них на долю Apple пришлось 21,2 млн. В их числе как смарт-часы, так и беспроводные наушники. Таким образом, Apple захватила 29,3% всего рынка.
Если отделить от общей статистики Apple Watch, то получатся следующие цифры. Количество отгруженных единиц — 4,5 млн. Доля рынка — 26,8%.
На втором месте расположилась китайская компания Xiaomi. Она отгрузила 10,1 млн единиц техники. Xiaomi принадлежит 14% рынка. Samsung и Huawei заняли третью и четвёртую строчки с долями 11,9% и 11,1% рынка соответственно.