Белоруссия утверждает, что ничего "Газпрому" не должна

Минэнерго Белоруссии утверждает, что у него нет никакой задолженности за импортируемый российский природный газ. Об этом говорится в заявлении ведомства.

— Министерство энергетики РБ информирует, что Белоруссия не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Сейчас между субъектами хозяйствования есть разногласия по определению стоимости поставляемого газа с учётом его калорийности. Урегулирование вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов, — поясняется в сообщении.

В Минске также заявили, что "расчёты за поставляемый газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" по заключённым договорам".