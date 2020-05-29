Путин объявил 24 июня выходным днём

Президент России Владимир Путин подписал указ "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", объявив 24 июня выходным днём с сохранением за работниками зарплаты.
— Провести 24 июня 2020 года: а) в 10:00 по местному времени в Москве на Красной площади, в других городах РФ военные парады с привлечением вооружения и военной техники, с использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Знамени Победы; б) в 22:00 по местному времени в Москве, в других городах РФ артиллерийский салют, — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, несколько дней назад Путин приказал провести Парад Победы в Москве и других городах страны 24 июня.