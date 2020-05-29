Путин объявил 24 июня выходным днём

— Провести 24 июня 2020 года: а) в 10:00 по местному времени в Москве на Красной площади, в других городах РФ военные парады с привлечением вооружения и военной техники, с использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Знамени Победы; б) в 22:00 по местному времени в Москве, в других городах РФ артиллерийский салют, — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.