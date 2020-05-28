В Параде Победы примут участие 75 вертолётов и самолётов

В военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие боевые самолёты и вертолёты. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

— В параде в Москве примут участие пешая и механизированная колонны, а также летный состав. В ней (воздушной части парада) примут участие 75 воздушных судов, — отметил он.

По словам Салюкова, в состав механизированной колонны, которая проедет по Красной площади, вошли 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Впервые по главной площади страны пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс "Бал".

Напомним, 9 мая над Москвой пролетели 55 самолётов и 20 вертолётов. В воздушном параде приняли участие четыре авиакомплекса "Кинжал" и четыре Су-57. Кроме того, пролетели вертолёты Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник", транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребители МиГ-29, Су-30 и другие.