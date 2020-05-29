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Кравчук назвал единственный способ "остановить" Россию

Бывший глава Украины раскритиковал действия европейских стран.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действия европейских стран в отношении РФ непоследовательны. По его словам, Россию могут "остановить" только объединённые действия международной коалиции.

Считаю, что другого пути остановить Россию, точнее — Кремль и кремлёвских руководителей, нет, кроме как жёстких, единых, объединённых в коалицию по поддержке Украины, и не только Украины, действий, которые остановили бы агрессивные дела в мире, — сказал Кравчук в интервью изданию "Гордон".

Он также отметил, что страны Европы вводят антироссийские санкции, но при этом участвуют в строительстве газопровода "Северный поток — 2" и обсуждают ослабление ограничений.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, почему ЕС не может снять санкции с России. По её словам, есть много причин стремиться к добрососедским отношениям с РФ. При этом она отметила, что санкционная политика будет продолжаться при отсутствии прогресса в реализации минских договорённостей.

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