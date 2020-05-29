Кравчук назвал единственный способ "остановить" Россию

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действия европейских стран в отношении РФ непоследовательны. По его словам, Россию могут "остановить" только объединённые действия международной коалиции.

— Считаю, что другого пути остановить Россию, точнее — Кремль и кремлёвских руководителей, нет, кроме как жёстких, единых, объединённых в коалицию по поддержке Украины, и не только Украины, действий, которые остановили бы агрессивные дела в мире, — сказал Кравчук в интервью изданию "Гордон".

Он также отметил, что страны Европы вводят антироссийские санкции, но при этом участвуют в строительстве газопровода "Северный поток — 2" и обсуждают ослабление ограничений.