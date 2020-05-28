Лайф проверил, как во время пандемии работают московские салоны связи — видео

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Корреспонденты Лайфа узнали, как в Москве в условиях пандемии работают салоны связи главных российских мобильных операторов. В нашей проверке участвовало по одному отделению из сети, которые оценивались по наличию перчаток и защитных масок у сотрудников и посетителей, регулированию потока клиентов и соблюдению безопасного расстояния между людьми.

Лучше всех себя показал салон связи "Мегафон". Из пяти критериев соблюдаются три: у сотрудников есть маски и перчатки, а также регулируется поток клиентов. А худшим стал салон МТС, где у работников даже нет перчаток.