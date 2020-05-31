В Роспотребнадзоре связали течение CoViD-19 со свёртываемостью крови

Течение CoViD-19 в организме связано со свёртываемостью крови носителя вируса. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что сначала врачи считали возникающую при коронавирусе пневмонию "истинной", но это оказалось не так.

— Совсем недавно... стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свёртываемости крови, с особенностью сосудов и так далее, — рассказала глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

По её словам, ещё месяц назад врачи понятия не имели, как воздействует вирус SARS-CoV-2 на организм человека во время клинических проявлений болезни. Она также подчеркнула, что человечество наверняка не до конца изучило коронавирус, поэтому в будущем могут раскрыться новые подробности о новой болезни.