Дерматолог рассказала, как предотвратить аллергию на коже при ношении масок и перчаток

Неправильное ношение медицинских масок и перчаток может привести к кожным инфекциям и аллергии, но есть простые способы, которые позволят сохранить кожу лица и рук здоровой и свежей. Советы о правильном использовании защитных средств дала дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова.

Во-первых, врач призвала взвесить возможные последствия от ношения защитных средств и опасность коронавируса. Все кожные инфекции и аллергические реакции — это повреждения средней тяжести, в то время как CoViD-19 представляет угрозу для жизни человека. Поэтому в дилемме "носить или не носить" решение однозначное — "носить".

— Конечно, развитие вторичной инфекции под синтетическими тканями, перчатками возрастает, особенно у людей, склонных к аллергии. Но не надо думать, что такая реакция разовьётся обязательно у всех, — объяснила она в эфире НСН.

По словам дерматолога, самые аллергенные перчатки — латексные. А реакцию на коже могут вызвать любые маски, даже одноразовые. Самый простой способ предотвратить это — использовать различные кремы. Галлямова призывает увлажнять кожу после каждого использования санитайзера или мытья рук. При этом идеального крема не существует, наносить на кожу нужно тот, который комфортен.