Россиянам рассказали, нужно ли будет носить маски на пляже

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что отдыхающим на пляже не придётся носить медицинские маски. Однако ведомство рекомендует людям держаться друг от друга на безопасном расстоянии.

— Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем... Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто не живёт вместе, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже, — сказала она в программе "Москва. Кремль. Путин".