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Россиянам рассказали, нужно ли будет носить маски на пляже

С 15 июня можно будет позагорать на берегу моря в Крыму.

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Фото © Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что отдыхающим на пляже не придётся носить медицинские маски. Однако ведомство рекомендует людям держаться друг от друга на безопасном расстоянии.

Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем... Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто не живёт вместе, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже, — сказала она в программе "Москва. Кремль. Путин".

Как уже писал Лайф, с 1 июня в Крыму откроются кафе и рестораны на свежем воздухе, а с 15 июня стартует курортный сезон. Отели смогут принимать постояльцев, но только из числа жителей полуострова. Опрошенные Лайфом москвичи признались, что планируют в этом году отправиться на курорты Крыма и Краснодарского края.

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