Главный ковбой Голливуда. Клинту Иствуду исполнилось 90 лет

Голливудский актёр, режиссёр, продюсер, обладатель четырёх "Оскаров" и трёх премий "Золотой глобус", один из самых запоминающихся героев вестернов, создатель культовых американских патриотических кинолент — Клинт Иствуд — отметил 90-летний юбилей.

Он родился в 1930 году в штате Калифорния, в Сан-Франциско. Свою актёрскую карьеру он мог начать ещё после школы, где ему впервые дали возможность почувствовать себя на сцене. Однако молодой человек предпочёл крепкий заработок творчеству. Но судьба дала второй шанс, после призыва в армию его заметил режиссёр вестерна, посчитав, что солдат Иствуд идеально подойдёт на роль ковбоя. В последующие двадцать лет Клинт исполнит десятки ролей жителя дикого Запада, чем принесёт себе мировую славу и уважение коллег по Голливуду.

Клинт Иствуд в роли Джоси Уэйлса в фильме "Джоси Уэйлс — человек вне закона". Фото © ТАСС / DPA / PHOTO

Однако останавливаться на достигнутом Клинт Иствуд не думал и сам начал снимать фильмы. Картина 1993 года "Непрощённый" и снятая уже в новом веке "Малышка на миллион" принесли Иствуду по два "Оскара" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссёр".

Клинт Иствуд и Хилари Суэнк в кадре из фильма "Малышка на миллион". Фото © ТАСС / DPA / PHOTO

Впрочем, только на кино деятельность Клинта Иствуда не заканчивается. Он большой поклонник гольфа и сертифицированный пилот вертолёта, на котором иногда добирается сам до дальних мест съёмок. В 80-х несколько лет он был мэром небольшого городка в Калифонии. Сам же режиссёр называет себя убеждённым либертарианцем, а в 2016 году стал единственной голливудской звездой, поддержавшей Дональда Трампа на президентских выборах.