Сотрясение и перелом носа. Лайф выяснил, почему житель Новороссийска жестоко избил женщину

В конфликте на улице Советская в Новороссийске, где мужчина избил женщину прямо на глазах у детей, появился новый герой. Точнее, героиня. Как удалось выяснить Лайфу, верзила набросился на даму с кулаками из-за беременной сожительницы.

Все трое гуляли на дне рождения подруги. Ирина Г. и Юлиана Р. по неизвестной причине повздорили во дворе. Женщина ударила беременную знакомую по голове, свидетелем чего стал Тадевос С. Тот выбежал из квартиры, чтобы защитить любимую. Итог: у Ирины — сотрясение головного мозга и подозрение на перелом носа.

Тем не менее все участники конфликта отказались от взаимных претензий и подачи заявлений. В отделении МВД России по Новороссийску всё же проводят проверку по факту случившегося.