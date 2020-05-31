Житель Новороссийска жестоко избил женщину на глаза у прохожих — видео

Житель Новороссийска избил женщину в одном из дворов города прямо на глазах у прохожих. Об этом сообщается в паблике во "ВКонтакте" "ЧП Краснодар | новости".

На кадрах ролика видно, что мужчина стоит над пострадавшей, которая кричит от боли. Его пытаются образумить прохожие, однако тот ведёт себя агрессивно и по отношению к ним. По словам автора видео, у девушки сломаны челюсть и нос.

— Подходил, угрожал, чтобы удалили видео, во дворе никто толком не смог заступиться, — рассказал автор записи.

В пресс-службе УМВД РФ по Новороссийску заявили, что по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются участники и обстоятельства конфликта.