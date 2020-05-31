В Раде заявили о необходимости вернуть Украине потерянный российский рынок

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская заявила о необходимости вернуть российский рынок для восстановления украинской промышленности.

— Без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернётся на прежний уровень, — заявила Королевская в эфире телеканала "112".

Правительство Украины согласовало план стимулирования экономики для устранения последствий коронавируса. Однако, по мнению Королевской, намерения бороться за расширение квот страны на рынках Евросоюза, предложенные кабмином, не спасут ситуацию.

Депутат уточнила, что для ЕС Незалежная всегда была лишь "сырьевым придатком", не более. И если правдиво взглянуть на ситуацию, без возвращения бизнесу торговли на старых рынках и снятия экономической блокады с Донбасса, являвшегося основным "добытчиком" сырья, восстановить промышленность не выйдет.