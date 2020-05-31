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Российский журналист пострадал во время протестов у Белого дома в Вашингтоне

Полицейский не знал, что перед ним находится представитель прессы.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Сотрудники полиции начали обстреливать протестующих у Белого дома в Вашингтоне перечными шариками со слезоточивым веществом. Один из таких шариков попал в корреспондента ТАСС, сообщает агентство.

Уточняется, что журналист отделался небольшим синяком, а полицейский не знал, что перед ним находится представитель прессы.

В ответ на действия полиции демонстранты применяют бутылки с водой, а порой и камни с петардами.

Акции протеста проходят по всей стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В столице протестуют сотни человек, они скандируют имя Флойда и негодуют из-за действий полиции в отношении чернокожих.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов был убит сотрудник Федеральной службы охраны США. Министерство внутренней безопасности считает нападения на правоохранителей внутренним терроризмом.

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