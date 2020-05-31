Российский журналист пострадал во время протестов у Белого дома в Вашингтоне

THIS IS WHAT IS HAPPENING IN WASHINGTON RIGHT NOW, SPREAD THE WORD #BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/hFzlc5EgWP — ‎ ‏ًk ᵇˡᵐ (@protectgrizzam) May 30, 2020

Сотрудники полиции начали обстреливать протестующих у Белого дома в Вашингтоне перечными шариками со слезоточивым веществом. Один из таких шариков попал в корреспондента ТАСС, сообщает агентство.

Уточняется, что журналист отделался небольшим синяком, а полицейский не знал, что перед ним находится представитель прессы.

В ответ на действия полиции демонстранты применяют бутылки с водой, а порой и камни с петардами.

Акции протеста проходят по всей стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В столице протестуют сотни человек, они скандируют имя Флойда и негодуют из-за действий полиции в отношении чернокожих.