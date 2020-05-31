Тысячи протестующих наводнили улицы Нью-Йорка вслед за Миннеаполисом — видео

Тысячи жителей Нью-Йорка вышли на улицы в знак солидарности с протестующими Миннеаполиса, которые требуют справедливого расследования резонансной гибели Джорджа Флойда. Видео с места событий публикуют пользователи "Твиттера".

Жители крупнейшего города США строят баррикады, готовясь к столкновениям с полицией, на опубликованных кадрах видно, что толпа оттесняет автомобиль сотрудников органов правопорядка деревянным щитом. Протестующие скандируют непристойные лозунги в адрес полицейских и пишут на стенах ругательства. Владельцы заведений в центре города заколотили окна деревянными щитами, чтобы избежать повреждений. Как сообщает New York Post, разгневанные демонстранты даже разрисовали из баллончиков стены собора Святого Патрика.

В течение дня митингующие перекрыли Бруклинский мост, где образовалась огромная пробка. Полицейские потребовали у них сойти с магистрали, но в ответ полетели лишь бутылки с водой и ругательства. Тогда копы применили перцовые баллончики, и толпа рассеялась.

Шеф полиции Нью-Йорка Дермот Ши заявил, что правоохранители задержали более 200 участников протестных акций. На видео можно заметить, что это происходило достаточно жёстко, демонстрантов бросали на землю и обездвиживали, вдавливая лицом в асфальт.

В течение дня настроение митингующих приближалось к точке кипения. Когда стемнело, они начали жечь покрышки и картонные коробки, потом в ход пошли и полицейские автомобили. Городские улицы затянуло дымом, на место прибыли пожарные расчёты. Полицейские облачились в защитные костюмы и вооружились дубинками и баллонами со слезоточивым газом.