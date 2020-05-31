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Министерство внутренней безопасности США считает терроризмом нападения на полицейских

Ранее в Калифорнии в ходе протестов погиб сотрудник Федеральной службы охраны.

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Фото © Twitter / Omar Jiminez

Министерство внутренней безопасности (МВБ) считает акты нападения на полицейских в ходе протестов терроризмом. Об этом заявил и.о. первого замминистра ведомства Кен Куччинелли на пресс-конференции в Калифорнии.

Когда кто-то делает своей целью полицейского офицера или полицейское отделение с целью причинить вред или запугать — это акт внутреннего терроризма, подчеркнул он.

Куччинелли добавил, что до сих пор существует угроза нападения на полицейские отделения или федеральные здания, МВБ намерено предотвращать подобные действия по всей стране.

Напомним, ранее в Окленде в ходе протестов два офицера Федеральной службы охраны получили огнестрельные ранения, один из них позже скончался.

Массовые беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого задержания полицейскими. Помимо Миннеаполиса, где произошёл инцидент, протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Президент США Дональд Трамп пообещал остановить "насилие толпы".

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