Министерство внутренней безопасности США считает терроризмом нападения на полицейских

Министерство внутренней безопасности (МВБ) считает акты нападения на полицейских в ходе протестов терроризмом. Об этом заявил и.о. первого замминистра ведомства Кен Куччинелли на пресс-конференции в Калифорнии.

— Когда кто-то делает своей целью полицейского офицера или полицейское отделение с целью причинить вред или запугать — это акт внутреннего терроризма, — подчеркнул он.

Куччинелли добавил, что до сих пор существует угроза нападения на полицейские отделения или федеральные здания, МВБ намерено предотвращать подобные действия по всей стране.

Напомним, ранее в Окленде в ходе протестов два офицера Федеральной службы охраны получили огнестрельные ранения, один из них позже скончался.