"Захлёстывают эмоции". Маск заявил, что полётом корабля SpaceX можно гордиться

Глава компании SpaceX Илон Маск прокомментировал полёт корабля Crew Dragon и заявил о том, что этим достижением можно гордиться.

— Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдёт отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлёстывают эмоции, — признался Маск на брифинге, трансляция которого велась в твиттер-аккаунте NASA.

Инженер добавил, что теперь основной задачей становится возвращение астронавтов и корабля на Землю, а это опаснее, чем запуск. Маск выразил надежду, что успешные полёты продолжатся снова и снова.

Члены экипажа Даглас Хёрли и Роберт Бенкен по давней традиции назвали свой корабль Endeavor, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн. Это слово означает "устремление, амбициозное начинание".

Обычай давать имя космическому аппарату зародился во время американской пилотируемой программы "Меркурий" в 1960-х годах.