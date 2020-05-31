Трамп заявил, что отложит G7 до осени и пригласит на него Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отложить саммит "Большой семёрки" до сентября и пригласить на него четыре страны, в том числе Россию. Об этом сообщает CNN.

— Я откладываю его, потому что не чувствую, что G7 представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран, — сказал Трамп журналистам.

Помимо России американский лидер намерен пригласить к участию в саммите Австралию, Индию и Южную Корею.

В свою очередь, директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что благодаря расширенному формату саммита удастся обсудить вопросы, связанные с Китаем.