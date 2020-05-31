В Бразилии третий день подряд зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом

В Бразилии вновь обновлён рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки инфекция обнаружена у 33 274 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Рекордное число заболевших фиксируется уже третий день подряд. В четверг было 26 417 новых случаев, в пятницу — 26 928. Общее число заражённых в стране 498 440.

Кроме того, за последние сутки зафиксировано 956 летальных исходов. Всего в стране умерло 28 834 человека, выздоровело более 200 тысяч.