Названа возможная дата поступления в больницы первого российского препарата от коронавируса

Препарат "Авифавир", первое одобренное в России специализированное средство для лечения коронавируса, поступит в больницы 11 июня, сообщают "Известия".

Лекарство будет передаваться в медицинские учреждения по контрактам и не поступит в свободную продажу. Его испытания продолжатся до конца лета. "Авифавир" разработан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией "Химрар" на основе японского препарата "Фавипиравир".

Ещё один препарат на основе "Фавипиравира" — "Арепливир" — разрабатывает компания "Промомед" на заводе "Биохимик" в Саранске.

Как пояснила директор Медицинского института Мордовского государственного университета Лариса Балыкова, в России до сих пор не было профильного средства для лечения коронавируса. Врачи использовали иммуномодуляторы — препараты, вызывающие ответ иммунной системы на вирус. Одним из таких лекарств, к примеру, является разрекламированный президентом США Дональдом Трампом гидроксихлорохин, изначально предназначавшийся для борьбы с малярией.

"Авифавир" же средство именно для подавления РНК-содержащих вирусов, он блокирует их активность и размножение, которое и вызывает тяжёлые симптомы. Российские специалисты возлагают на лекарство большие надежды — по их словам, его эффективность превышает 80%.

Препарат производится полностью из отечественного сырья, которое проходит высокие требования контроля качества. Таким образом, Россия стала третьей страной в мире, имеющей собственное производство лекарства против коронавируса. В Японии имеется вышеупомянутый "Фавипиравир", однако его разработка пока приостановлена, поскольку учёные не смогли подтвердить безопасность средства. В США создают "Ремдесивир", но специалисты отмечают, что российский аналог убивает патогены в два раза быстрее — за четыре-пять дней против одиннадцати.