Меркель отклонила приглашение Трампа на саммит G7 в США из-за коронавируса

На фоне текущей обстановки с распространением коронавирусной инфекции канцлер Германии Ангела Меркель не сможет принять участие в очном саммите лидеров "Группы семи" (G7), который должен состояться в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

— Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на своё личное участие в поездке в Вашингтон, — приводит его слова издание.

Однако политик уточнил, что Меркель будет внимательно следить за ситуацией. Возможно ли изменение её решения, он не сказал.

Судьба будущей встречи остаётся неопределённой на протяжении уже нескольких месяцев. Первоначально сам Дональд Трамп отказался от очного участия и заявил, что мероприятие состоится в формате видеоконференции. Однако затем он поделился планами всё же провести его в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.