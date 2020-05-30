В Индии обезьяны украли образцы крови пациентов с коронавирусом — видео

Meerut: Monkey run away with #corona test samples, locals fear spread of infection. #IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/Mpe9tuR3H6 — Sanjay Jha (@JhaSanjay07) May 29, 2020

В индийском штате Уттар-Прадеш стая диких обезьян напала на лаборанта медицинского колледжа Мератха и отобрала у него пробирки с образцами крови пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях.

— Обезьяны сбежали с образцами крови четырёх пациентов с CoViD-19, которые проходят курс лечения, — подтвердил журналистам случившееся представитель медучреждения.

Позже в колледже заявили, что смогли обнаружить все похищенные образцы. И хотя один из них явно пытались пожевать, упаковка осталась целой. Как заявил журналистам представитель полиции, они действительно получали сообщения об инциденте, однако к настоящему моменту поймать и обследовать воришек не представляется возможным.

Медики успокаивают общественность тем, что "злоумышленникам" не удалось вскрыть контейнеры с пробирками. Они также указывают на то, что пока о случаях передачи коронавируса обезьянам и от них человеку неизвестно и не факт, что это вообще возможно.