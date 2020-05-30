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"Поспешай медленно!" Мясников рассказал, как избежать новой волны коронавируса

Правда, возможные повторные вспышки уже не будут по силе такими, какой была первая.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Соблюдение санитарной дистанции между людьми и соблюдение принятых мер являются ключом к тому, чтобы избежать повторных волн коронавируса. Такое мнение в своём телеграм-канале выразил врач Александр Мясников.

Он напомнил, что с 1 июня в стране снимается ряд мер, которые были введены из-за распространения вируса, однако здесь нужно быть крайне осторожными, ведь "даже бутылку с шампанским надо открывать умеючи".

При этом, если граждане перестанут соблюдать меры санитарной дистанции, риски повторной волны вируса возрастут и маски в этом случае не смогут помочь.

Мы должны постепенно вернуться в нормальную жизнь и научиться сосуществовать с новым коронавирусом, повторные волны которого весьма вероятны, — отметил доктор.

При этом сам коронавирус, по его словам, уже будет не таким, как при первой своей волне, да и у людей появится к нему иммунитет. В этой связи Мясников призвал "поспешать медленно".

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