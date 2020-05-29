В Екатеринбурге открылся первый обсерватор для животных — видео

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В Екатеринбурге появился первый обсерватор для животных, в котором содержатся питомцы, чьи хозяева после возвращения из заграничных поездок тоже находятся на 14-дневной обсервации, но только в учреждениях для людей.

— Хозяева этих животных находятся на обсервации, но поскольку содержание питомцев там запрещено, то необходимо было найти место, где они будут ждать их, — рассказала руководитель центра реабилитации животных УрГАУ Елизавета Скорынина.

Сейчас в зоологическом обсерваторе находится 10 собак и кошек. Все они были обработаны санитайзером и помещены в отдельные клетки в центре реабилитации аграрного университета. Ежедневно у животных берут анализы на коронавирус и проверяют состояние здоровья. На данный момент заболевание не было обнаружено ни у кого.

Всех постояльцев кормят дважды в день и меняют пелёнки, но выгуливать их пока запрещено. По словам Скорыниной, самое сложное для животных — это расставание с хозяевами, ведь они же не знают, что всё это лишь на 14 дней. Поэтому с ними много разговаривают и даже созваниваются с владельцами по видеосвязи.