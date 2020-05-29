Жители Твери устроили давку из-за скидок в супермаркете — видео

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Десятки жителей Твери буквально осадили местный гипермаркет "Карусель" из-за огромных скидок, которые были объявлены в связи с его закрытием. Люди заполнили торговый зал и сметали с полок всё, что только можно, а те, кого не пустили в помещение, толкались и спорили снаружи, невзирая на дождь.

Как видно на кадрах, о правилах безопасного поведения или о соблюдении санитарной дистанции среди стоящих в очереди речи не идёт, как и о ношении масок — некоторые спустили их на подбородок или вовсе держат в руках, чтобы надеть уже внутри магазина.