В Чечне от коронавируса вылечилась столетняя женщина

В Урус-Мартановском районе Чечни от коронавируса вылечилась и выписалась из больницы долгожительница, сообщил в прямом эфире регионального Минздрава глава республики Рамзан Кадыров.
— Я разговаривал с врачами. Они говорят, что возраст уже не имеет значения, также и с сопутствующими болезнями люди выздоравливают. В Урус-Мартановском районе женщина в возрасте почти сто лет выздоровела и выписалась после этой болезни, — заявил Кадыров.
По словам главы региона, врачи в республике научились оказывать сопротивление CoViD-19 и спасают пациентов с самыми тяжёлыми случаями. В числе таких оказался житель республики с тремя остановками сердца. Сейчас он находится дома.