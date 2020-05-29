В Чечне от коронавируса вылечилась столетняя женщина

— Я разговаривал с врачами. Они говорят, что возраст уже не имеет значения, также и с сопутствующими болезнями люди выздоравливают. В Урус-Мартановском районе женщина в возрасте почти сто лет выздоровела и выписалась после этой болезни, — заявил Кадыров.