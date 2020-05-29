США прекращают взаимодействие с ВОЗ

США приняли решение прекратить отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает NBC New York.

— Из-за того, что они (ВОЗ. — Прим. Лайфа.) отказались проводить требуемые реформы, мы сегодня прекращаем отношения со Всемирной организацией здравоохранения, — сказал он в ходе выступления у Белого дома.

При этом американский лидер отметил, что США собирается перенаправить свои средства другим организациям, которые занимаются вопросами здравоохранения по всему миру.

Также в ходе своего выступления Трамп вновь подчеркнул, что Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения.

Напомним, в середине апреля Трамп лишил ВОЗ финансирования со словами о том, что организация "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность". В ООН раскритиковали подобное решение в непростых условиях пандемии CoViD-19.