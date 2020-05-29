Кто стоит за пандемией коронавируса и чего на самом деле хочет. Все теории заговора в инфографике

Пандемия коронавируса - шокировала мир. Ничего подобного мир не видел больше ста лет - наверное со времени эпидемии "испанки". Самоизоляция, закрытие границ - все это породило многочисленные слухи и теории заговоров. Вместо того, чтобы поверить в смертоносный вирус - люди по всему миру стали строить теории о том, кто за всем стоит и какие мотивы на самом деле скрывает. Версий несколько десятков. Мы решили поиграть вместе с конспирологами в Фокса Малдера и систематизировать самые популярные, оттого не менее бредовые теории заговора. Для вашего удобства мы изложили 10 самых популярных версий в картинках. Там мы указали, кто мог придумать COVID-19 и зачем ему это понадобилось.