Крупнейший онкоцентр Мордовии приостановил госпитализацию пациентов из-за случая CoViD-19 у врачей

Крупнейший онкологический центр Мордовии приостановил госпитализацию пациентов из-за выявленного случая коронавируса у одного из врачей. Об этом сообщает региональный оперштаб.
— Среди медицинского персонала республиканского онкологического диспансера выявлено несколько случаев заражения вирусной пневмонией, а также три случая заболевания коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.
Отмечается, что госпитализация пациентов приостановлена до 7 июня. При этом химиотерапевтическое лечение пациентов продолжится как в дневном стационаре, так и в отделении противоопухолевой лекарственной терапии. Поликлиника и диагностическая служба диспансера работу продолжат.