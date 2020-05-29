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Крупнейший онкоцентр Мордовии приостановил госпитализацию пациентов из-за случая CoViD-19 у врачей

При этом поликлиника и диагностическая служба диспансера продолжат свою работу.

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Фото © Pixabay

Крупнейший онкологический центр Мордовии приостановил госпитализацию пациентов из-за выявленного случая коронавируса у одного из врачей. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Среди медицинского персонала республиканского онкологического диспансера выявлено несколько случаев заражения вирусной пневмонией, а также три случая заболевания коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализация пациентов приостановлена до 7 июня. При этом химиотерапевтическое лечение пациентов продолжится как в дневном стационаре, так и в отделении противоопухолевой лекарственной терапии. Поликлиника и диагностическая служба диспансера работу продолжат.

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