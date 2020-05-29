Крупнейший онкоцентр Мордовии приостановил госпитализацию пациентов из-за случая CoViD-19 у врачей

Крупнейший онкологический центр Мордовии приостановил госпитализацию пациентов из-за выявленного случая коронавируса у одного из врачей. Об этом сообщает региональный оперштаб.

— Среди медицинского персонала республиканского онкологического диспансера выявлено несколько случаев заражения вирусной пневмонией, а также три случая заболевания коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.