Сахалин возвращается к привычной жизни после снятия мер, введённых из-за коронавируса — видео

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В Сахалинской области местные власти одними из первых в России начали снимать меры, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

В регионе заработали заведения общественного питания, однако проводить массовые банкеты пока запрещено. Согласно рекомендациям, столы должны стоять на безопасном расстоянии друг от друга, за каждым из них может сидеть не более двух человек.

— Рестораны, к сожалению, работают на серьёзных ограничениях. Мы не можем выбраться туда компанией друзей. И столики бронируются очень быстро сейчас, — рассказала местная жительница.